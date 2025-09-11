ОАЭ направили 2,5 тыс. тонн гуманитарной помощи пострадавшим от землетрясения в Афганистане

АБУ-ДАБИ, 11 сентября 2025 (WAM) -- Гуманитарное судно ОАЭ направилось в пакистанский порт Гвадар. Далее груз наземным транспортом доставят в Афганистан для оказания помощи населению, пострадавшему от недавнего землетрясения.

Судно перевозит 2 500 тонн продовольствия, средств укрытия и медицинских принадлежностей. Груз направлен по распоряжению президента ОАЭ Его Высочества шейха Мохамеда бин Заеда Аль Нахайяна.

Эта поставка является частью гуманитарного «моста помощи» ОАЭ, организованного для поддержки дружественного афганского народа после разрушительного землетрясения в восточных районах страны.

Объединенное оперативное командование сообщило, что судно подготовлено в сотрудничестве с Агентством ОАЭ по оказанию помощи и при участии ряда национальных благотворительных и гуманитарных организаций. Это свидетельствует об оперативной координации и национальной солидарности в оказании экстренной поддержки Афганистану.

Эта гуманитарная миссия наглядно подтверждает приверженность ОАЭ укреплению мира и стабильности в регионе, поддержке пострадавших от гуманитарных кризисов и готовность страны вносить весомый вклад в международные усилия по оказанию экстренной помощи.