Хамдан бин Заед: образование — основа построения нации

АБУ-ДАБИ, 11 сентября 2025 (WAM) -- Представитель правителя в регионе Аль-Дафра Его Высочество шейх Хамдан бин Заед Аль Нахайян отметил, что образование является основой развития государства и подчеркнул, что президент ОАЭ Его Высочество шейх Мохамед бин Заед Аль Нахайян сделал его одним из главных национальных приоритетов.

Шейх Хамдан выступил с этим заявлением во время встречи во дворце Аль-Нахиль в Абу-Даби с министром образования Сарой бинт Юсиф Аль Амиири и её делегацией. В ходе беседы он ознакомился с планами и проектами министерства в регионе Аль-Дафра.

Его Высочество высоко оценил работу министерства по созданию целостной системы образования. В свою очередь министр поблагодарила за оказанную поддержку. Она подтвердила приверженность ведомства подготовке квалифицированного поколения для будущего страны.

