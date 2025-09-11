BRIDGE объединяет лидеров медиа и политиков на IGCF перед саммитом в Абу-Даби в декабре 2025 года

АБУ-ДАБИ, 11 сентября 2025 (WAM) -- В рамках международной подготовительной кампании к BRIDGE Summit 2025 — крупнейшему в мире форуму медиа, контента и индустрии развлечений, который состоится 8–10 декабря в Абу-Даби, платформа BRIDGE провела специальное мероприятие в Шардже на полях 14-го Международного форума правительственных коммуникаций (IGCF).

Мероприятие собрало ведущих представителей медиа, искусства и контент-индустрии, а также государственных деятелей и специалистов по правительственным коммуникациям. IGCF 2025 стал стратегической площадкой для презентации видения BRIDGE, нацеленного на создание глобального моста для укрепления сотрудничества в сфере медиа, контента и развлечений.

Форум в Шардже предоставил возможность государственным служащим и специалистам по коммуникациям обменяться взглядами и опытом, а также разработать инструменты взаимодействия, соответствующие стремительным мировым изменениям.

Факт проведения мероприятия BRIDGE в рамках IGCF свидетельствует о значимой роли Шарджи как центральной площадки для выстраивания будущей модели правительственных коммуникаций. Ее опыт и внедрение инновационных методов обеспечивают прозрачность и результативность взаимодействия между государствами и гражданами.

Директор Национального медиаофиса ОАЭ и заместитель председателя BRIDGE доктор Джамал Мохаммед Обайд Аль Кааби заявил, что IGCF служит оптимальной стартовой площадкой для BRIDGE. По его словам, медиа сегодня — это не только экран или газета, а комплексная система целей и инструментов, влияющих на общественное сознание, развитие и международные отношения.

Аль Кааби указал на отсутствие единой платформы, объединяющей создателей, инвесторов и дистрибьюторов, и отметил, что BRIDGE стремится восполнить этот пробел, создав глобальную систему сотрудничества и инноваций с единой целью — формировать будущее медиа и контента.

Он добавил: «Правительственные коммуникации сегодня — это не просто официальные заявления. Они охватывают кино, художественный и развлекательный контент, а также общественный диалог, обеспечивая более быстрый, глубокий и эффективный контакт с аудиторией. Поэтому BRIDGE становится глобальной системой, которая предоставляет государствам и лидерам возможность переосмыслить свою роль — от создания послания до управления влиянием, от мониторинга тенденций до участия в формировании международной политики и стандартов. На BRIDGE мы не разделяем правительства и создателей контента, а объединяем их за одним столом для совместного построения будущего».

Он подчеркнул, что BRIDGE Summit 2025 станет не просто медиафорумом, а всеобъемлющей концепцией, призванной заново определить роль медиа, контента и индустрии развлечений как основ развития, культуры и цивилизации. «ОАЭ создают платформу, которая поддерживает, объединяет и предоставляет возможности, формируя устойчивую систему ценностей и открывая путь к партнерствам, выходящим за национальные границы», — добавил он.

В рамках мероприятия прошла панельная дискуссия «Мосты, а не стены» с участием известного создателя контента Тарека Скаика, который представил свое видение гуманитарной роли медиа и авторских материалов в жизни людей. Он отметил, что стремление создавать и распространять контент продиктовано не только желанием популярности, но и внутренней потребностью оставить след.

Скаик отметил, что людей объединяет значительно больше, чем разделяет, хотя многие продолжают замыкаться в виртуальных стенах и закрытых сообществах. Он напомнил о своем эссе «Вы были лучшей нацией», в котором исследовал культурное и цивилизационное наследие региона и пришел к выводу, что оно способно вдохновлять мир. Скаик призвал инженеров, врачей, учителей, студентов и журналистов создавать контент, отражающий подлинную идентичность нации и ее цивилизационный вклад.

Кроме того, состоялась сессия «Стратегия медиапорядка для укрепления общества». Ее провел политический аналитик и академик доктор Моатаз Абдель-Фаттах, модератором выступила ведущая Лена Хассбалла. В ходе обсуждения он отметил, что медиа играют ключевую роль в распространении ценностей и укреплении общественной сплоченности.

Эксперт отметил успешный опыт ОАЭ в регулировании СМИ и укреплении их роли, подчеркнув, что медиа не могут действовать в отрыве от системы образования, а также религиозного и политического дискурса. Он предложил проводить конференции с участием лидеров общественного мнения и создателей контента для выработки единых правил ответственного медиапроизводства. По его словам, искусственный интеллект станет ключевым фактором трансформации отрасли, и главная задача заключается не в его ограничении, а в формировании устойчивости к потенциальным рискам.