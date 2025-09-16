Лидеры Канады, Франции, Египта, Иордании, Катара и Великобритании обсудили ситуацию на Ближнем Востоке

ОТТАВА, 16 сентября 2025 (WAM) -- Премьер-министр Канады Марк Карни сообщил, что лидеры Канады, Франции, Египта, Иордании, Катара и Великобритании договорились о необходимости сосредоточить усилия на укреплении мира и безопасности, включая достижение постоянного прекращения огня в Газе, освобождение всех заложников, разоружение ХАМАС и расширение гуманитарной помощи палестинскому населению.

В заявлении отмечается, что эта договоренность была достигнута в ходе телефонного разговора, состоявшегося в понедельник, во время которого лидеры обсудили ситуацию на Ближнем Востоке.