Совет арабских министров по кибербезопасности утвердил стратегию на заседании исполнительного офиса

ЭР-РИЯД, 16 сентября 2025 (WAM) -- Совет арабских министров по вопросам кибербезопасности провел второе заседание исполнительного офиса в формате видеоконференции. В заседании принял участие глава Управления кибербезопасности правительства ОАЭ доктор Мохамед Хамад Аль Кувайти.

В ходе встречи была утверждена Арабская стратегия кибербезопасности, одобрены механизмы допуска международных организаций в качестве наблюдателей, а также согласована повестка предстоящей министерской сессии Совета, которая пройдет в Эр-Рияде в конце сентября.

Принятые решения направлены на укрепление совместных арабских усилий по обеспечению безопасного киберпространства и координацию позиций стран региона на международных площадках.