ОАЭ приняли участие в VIII Съезде лидеров мировых и традиционных религий в Астане

АСТАНА, 17 сентября 2025 (WAM) -- Председатель Главного управления по исламским вопросам, вакфам и закяту доктор Омар Хабтур Аль Дареи выступил на специальной сессии по защите религиозных святынь в рамках VIII Съезда лидеров мировых и традиционных религий, проходящего в Астане под девизом «Диалог религий: синергия во имя будущего».

Он подчеркнул, что политика ОАЭ по защите мест поклонения всех религий внутри страны и за её пределами отражает принципы мирного сосуществования и способствует развитию межконфессионального сотрудничества. Этот курс, основанный на свободе вероисповедания и недопущении дискриминации, неизменно поддерживается руководством ОАЭ со времён покойного шейха Заеда бин Султана Аль Нахайяна.

Аль Дареи добавил, что 2 сентября ОАЭ приняли участие в открытии восстановленных при поддержке ОАЭ культурных объектов в Мосуле в партнерстве с ЮНЕСКО и ЕС, включая Великую мечеть Ан-Нури, ее минарет Аль-Хадба и церкви Аль-Тахира и Ас-Са’а.