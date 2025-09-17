Посол ОАЭ вручил копию верительных грамот заместителю министра иностранных дел Саудовской Аравии

ЭР-РИЯД, 17 сентября 2025 (WAM) -- Чрезвычайный и Полномочный Посол Объединенных Арабских Эмиратов в Королевстве Саудовская Аравия Маттар Салем Аль Дахери вручил копию верительных грамот заместителю министра иностранных дел Королевства Саудовская Аравия Валиду Аль Хурайджи в штаб-квартире МИД в Эр-Рияде.

Аль Дахери выразил гордость за возможность представлять ОАЭ в Саудовской Аравии и подтвердил стремление укреплять двусторонние отношения во всех сферах, содействуя дальнейшему развитию братских связей между двумя странами.

Валид Аль Хурайджи, со своей стороны, приветствовал нового посла и пожелал ему успехов в работе, подчеркнув готовность руководства страны оказать необходимую поддержку для успешного выполнения его миссии и углубления сотрудничества между двумя странами.

В ходе встречи стороны обсудили перспективы расширения двустороннего сотрудничества в различных областях и пути его дальнейшего укрепления в интересах обеих стран и их народов.