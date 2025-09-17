В Фуджейре состоялся первый в ОАЭ грузовой полет дрона из гражданского аэропорта на морскую платформу

ФУДЖЕЙРА, 17 сентября 2025 (WAM) -- На базе Международного аэропорта Фуджейры впервые в ОАЭ осуществлен пробный грузовой рейс с использованием беспилотного летательного аппарата: дрон доставил груз на морскую платформу у побережья эмирата.

Пилотный проект реализован совместно с компанией Lodd Autonomous, специализирующейся на автономной авиационной логистике, при участии Управления гражданской авиации Фуджейры и службы аэронавигации Fujairah Air Navigation Services (FANS).

Председатель Управления гражданской авиации Фуджейры Мохаммед Абдулла Аль Салами отметил, что это важный этап для аэропорта Фуджейры и всей авиационной отрасли ОАЭ. Он подчеркнул, что сотрудничество с FANS и компанией Lodd Autonomous делает аэропорт Фуджейры стратегическим центром передовой логистики и устойчивых грузовых перевозок.

Глава FANS Карем Джалал Аль Балуши подчеркнул, что успешный запуск продемонстрировал не только технологические возможности, но и высокий уровень координации, необходимый для коммерческого полета дрона в действующем гражданском аэропорту.

По словам генерального директора Lodd Autonomous Рашида Аль Манаи, эксперимент подтвердил, что беспилотные грузовые перевозки из гражданских аэропортов на морские объекты могут быть безопасными, эффективными и масштабируемыми.

Операция проведена в полном соответствии со стандартами безопасности Международной организации гражданской авиации (ИКАО) и требованиями Генерального управления гражданской авиации ОАЭ. Власти Фуджейры планируют развивать сервисы беспилотной доставки и расширять партнерства, чтобы удовлетворить растущий региональный и мировой спрос на современные логистические решения и укрепить позиции ОАЭ как лидера в сфере «умной» авиации.