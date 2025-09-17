Наследный принц Фуджейры посетил библиотеку имени Мохаммеда бин Рашида Аль Мактума

ДУБАЙ, 17 сентября 2025 (WAM) -- Его Высочество шейх Мохаммед бин Хамад Аш-Шарки, наследный принц Фуджейры, посетил штаб-квартиру Библиотеки имени Мохаммеда бин Рашида Аль Мактума в Дубае и встретился с председателем правления фонда библиотеки Мохаммедом Ахмедом Аль Мурром.

Шейх Мохаммед бин Хамад осмотрел залы и экспозицию «Сокровища библиотеки», где представлены редкие книги, рукописи, атласы и исторические документы из арабо-исламского и мирового наследия.

Он высоко оценил вклад библиотеки в развитие культурного сектора ОАЭ и ее роль в продвижении культурных проектов и инициатив.