Центральный банк ОАЭ снизил базовую ставку на 25 базисных пунктов

АБУ-ДАБИ, 17 сентября 2025 (WAM) — Центральный банк Объединенных Арабских Эмиратов объявил о снижении базовой ставки по овернайт-депозитам (ODF) на 25 базисных пунктов (0,25 п.п.) — с 4,40% до 4,15%, начиная с 18 сентября.

Шаг последовал за решением Федеральной резервной системы США уменьшить ставку по резервным балансам (IORB) на аналогичную величину.

Регулятор сохранил процент по краткосрочным заимствованиям через все постоянные кредитные линии на уровне 50 б.п. выше базовой ставки.

Базовая ставка, привязанная к IORB ФРС, остается ключевым индикатором монетарной политики и определяет нижнюю границу ставок денежного рынка ОАЭ.