ОАЭ приветствовали соглашение о дорожной карте по урегулированию кризиса в сирийской Сувейде

АБУ-ДАБИ, 17 сентября 2025 (WAM) -- Объединенные Арабские Эмираты приветствовали заявление сирийского правительства о соглашении по дорожной карте урегулирования кризиса в мухафазе Сувейда и отметили важную роль Иордании и США в достижении этого результата.

В заявлении Министерства иностранных дел ОАЭ подчеркивается необходимость укрепления стабильности, защиты гражданского населения и сохранения единства и суверенитета Сирии, а также соблюдения верховенства закона.

Министерство подтвердило неизменную поддержку шагов Сирии, направленных на обеспечение безопасности, стабильности и суверенитета на всей территории страны, и выразило солидарность с сирийским народом в стремлении к миру, достойной жизни и развитию.