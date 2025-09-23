Шейх Хазза бин Заед выразил соболезнования Ахмеду Насеру Аль Раиси в связи с кончиной его матери

АБУ-ДАБИ, 23 сентября 2025 (WAM) -- Представитель правителя в регионе Аль-Айн Его Высочество шейх Хазза бин Заед Аль Нахайян выразил соболезнования в связи с кончиной Айши бинт Хамад бин Али Аль Арьяни — вдовы покойного Насера бин Ахмеда Аль Раиси и матери генерал-майора доктора Ахмеда Насера Аль Раиси, а также Халида, Сакра и Абдулазиза бин Насера Аль Раиси.

Шейх Хазза посетил траурный маджлис в Аль-Батине (Абу-Даби) и передал семье покойной искренние соболезнования, пожелав им стойкости и утешения.