Президент и вице-президенты ОАЭ выразили соболезнования королю Саудовской Аравии в связи с кончиной Великого муфтия

АБУ-ДАБИ, 23 сентября 2025 (WAM) -- Президент Объединенных Арабских Эмиратов Его Высочество шейх Мохамед бин Заед Аль Нахайян направил телеграмму соболезнования хранителю двух святынь, королю Саудовской Аравии Салману бин Абдулазизу Аль Сауду в связи с кончиной шейха Абдулазиза бин Абдуллы бин Мохаммеда Аль Аш-Шейха, Великого муфтия Королевства и и председателя Совета высших улемов Саудовской Аравии.

Вице-президент, премьер-министр ОАЭ и правитель Дубая Его Высочество шейх Мохаммед бин Рашид Аль Мактум и вице-президент, заместитель премьер-министра и председатель АП Его Высочество шейх Мансур бин Заед Аль Нахайян направили аналогичные телеграммы соболезнования королю Саудовской Аравии.