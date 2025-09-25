Дубай вошел в четверку ведущих мировых центров финтеха благодаря инициативам DIFC

ДУБАЙ, 25 сентября 2025 (WAM) -- Дубай вошел в четверку ведущих мировых центров финтеха в новом рейтинге Global Financial Centres Index (GFCI), опубликованном сегодня. Этот результат отражает успех Международного финансового центра Дубая (DIFC) в укреплении статуса эмирата как ведущего мирового финансового центра на Ближнем Востоке, в Африке и Южной Азии.

Первый заместитель правителя Дубая, заместитель премьер-министра и министр финансов ОАЭ Его Высочество шейх Мактум бин Мохаммед бин Рашид Аль Мактум заявил, что превращение Дубая в один из ведущих мировых центров финтеха стало воплощением стратегического видения вице-президента, премьер-министра ОАЭ и правителя Дубая Его Высочества шейха Мохаммеда бин Рашида Аль Мактума. Он подчеркнул, что рост позиций в Global Financial Centres Index (GFCI) полностью соответствует целям экономической стратегии Dubai Economic Agenda D33, предусматривающей вхождение эмирата в число четырех ведущих мировых финансовых центров.

«Этот успех отражает доверие международного финансового сообщества к способности Дубая создавать оптимальные условия и инфраструктуру для развития, чему способствуют преобразующие инициативы DIFC», — отметил Его Высочество шейх Мактум.

К объявлению приурочено сообщение DIFC о том, что число компаний в сферах искусственного интеллекта, финтеха и инноваций, работающих в Центре и его Инновационном хабе, превысило 1 500. Этот показатель делает кластер крупнейшим в регионе. По данным DIFC, компании из указанных секторов уже привлекли более 4,2 млрд долларов инвестиций, что подтверждает статус Центра как ведущей экосистемы для технологических компаний и стартапов на этапе активного роста.

Кроме того, Дубай поднялся на 11-е место в мировом рейтинге Global Financial Centres Index (GFCI), что укрепило доверие международной финансовой индустрии к городу и наглядно продемонстрировало, как инициативы DIFC способствуют ускоренному выполнению целей экономической стратегии Dubai Economic Agenda D33.

Председатель DIFC Исса Казим подчеркнул, что видение Его Высочества шейха Мохаммеда бин Рашида Аль Мактума изначально было направлено на формирование будущего мировой финансовой отрасли.

«Сегодняшнее признание в Global Financial Centres Index подтверждает позиции эмирата как глобального игрока в области финтеха и финансовых услуг. Через DIFC мы создаем возможности для инноваций и роста, обеспечивая ведущую роль Дубая в формировании будущего мировой экономики», — заявил Казим.

Генеральный директор Управления DIFC Ариф Амири добавил, что Дубай стал одним из четырех самых влиятельных мировых центров финтеха благодаря неизменному акценту Центра на инновациях, талантах и технологиях.

«Мы гордимся тем, что DIFC является платформой для сотрудничества самых амбициозных предпринимателей, ведущих институтов и инвесторов, и что это достижение подтверждает доверие мирового финансового сообщества к роли Дубая как катализатора глобального роста», — подчеркнул он.

Рейтинг Global Financial Centres Index (GFCI) также отметил Дубай как единственный финансовый центр региона с возможностями мирового уровня и признал его глобальным лидером среди центров, значение которых в будущем будет только усиливаться.