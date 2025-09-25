Президент ОАЭ принял чемпиона UFC в среднем весе Хамзата Чимаева

АБУ-ДАБИ, 25 сентября 2025 (WAM) -- Президент Объединенных Арабских Эмиратов Его Высочество шейх Мохамед бин Заед Аль Нахайян встретился с чемпионом UFC в среднем весе Хамзатом Чимаевым, недавно одержавшим победу в Чикаго.

В ходе встречи во дворце Каср Аль-Бахр в Абу-Даби Его Высочество поздравил спортсмена с завоеванием титула и пожелал дальнейших успехов и новых международных достижений.

Чимаев выразил благодарность за поддержку спорта в ОАЭ и усилия по укреплению позиций эмиратских спортсменов на мировой арене, отметив, что внимание руководства страны способствует росту новых талантов.

Во встрече приняли участие шейхи, высокопоставленные официальные лица и приглашенные гости.