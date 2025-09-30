Etihad Rail запустит пассажирские перевозки в 2026 году, соединив 11 городов ОАЭ

АБУ-ДАБИ, 30 сентября 2025 (WAM) -- Национальный оператор железных дорог ОАЭ Etihad Rail подтвердил, что пассажирское сообщение начнет работу в 2026 году. Проект реализуется в рамках стратегии страны по созданию современной, безопасной и интегрированной транспортной системы.

Заместитель генерального директора Etihad Rail Passenger Services Азза Аль-Сувайди заявила агентству WAM на полях выставки Global Rail 2025 в Абу-Даби, что компания формирует стратегические партнерства с транспортными операторами, муниципалитетами и цифровыми платформами, чтобы обеспечить пассажирам удобные пересадки и комфортное передвижение на всем пути поездки.

По ее словам, сеть обеспечит высокие стандарты комфорта, надежности и доступности. Внедряется принцип «цифровые билеты в первую очередь», а маршруты будут полностью отделены от автодорог, что повысит уровень безопасности.

Поезда, рассчитанные на 400 пассажиров, будут курсировать по четким расписаниям. Время в пути составит: 57 минут от Абу-Даби до Дубая, 1 час 45 минут от Абу-Даби до Фуджейры и 70 минут от Абу-Даби до Рувайса. В вагонах предусмотрены зоны для работы, чтения и отдыха.

Маршрутная сеть охватит 11 городов и регионов страны — от Аль-Силы на западе до Фуджейры на востоке, проходя через Рувайс, Аль-Мирфу, Шарджу, Аль-Дайд, Абу-Даби и Дубай.

Аль-Сувайди подчеркнула, что компания твердо намерена соблюсти сроки запуска, при этом качество, безопасность и надежность остаются основными приоритетами проекта

Аль-Сувайди также сообщила о развитии проекта высокоскоростной магистрали: поезда будут курсировать между Абу-Даби и Дубаем со скоростью до 350 км/ч, что сократит время в пути до 30 минут. По оценкам, проект внесет около 145 млрд дирхамов в ВВП ОАЭ в течение ближайших 50 лет и укрепит позиции страны как одного из мировых лидеров в области железнодорожных технологий нового поколения.