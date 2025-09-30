Президент ОАЭ принял министра внутренних дел Армении

АБУ-ДАБИ, 30 сентября 2025 (WAM) -- Президент Объединенных Арабских Эмиратов Его Высочество шейх Мохамед бин Заед Аль Нахайян принял в Каср Аль-Бахр в Абу-Даби министра внутренних дел Республики Армения Ее Превосходительство Арпине Саргсян.

Ее Превосходительство передала приветствия президента Армении Его Превосходительства Ваагна Хачатуряна, а также пожелания дальнейшего процветания ОАЭ и укрепления двусторонних связей.

Его Высочество, в свою очередь, передал ответные приветствия президенту Армении и выразил пожелания дальнейшего развития и процветания армянскому народу.

В ходе встречи были рассмотрены отношения между ОАЭ и Арменией, а также возможности расширения сотрудничества в интересах обеих стран.

На встрече присутствовали ряд шейхов и высокопоставленных государственных деятелей.