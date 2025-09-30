Президент ОАЭ принял делегацию Всемирной выставки и конференции по железнодорожному транспорту

АБУ-ДАБИ, 30 сентября 2025 (WAM) -- Президент Объединенных Арабских Эмиратов Его Высочество шейх Мохамед бин Заед Аль Нахайян принял в Каср Аль-Бахр делегацию Всемирной выставки и конференции по железнодорожному транспорту и инфраструктуре, которая проходит в Национальном выставочном центре Абу-Даби (ADNEC).

Его Высочество отметил значимую роль форума как международной платформы для руководителей, экспертов и представителей отрасли в обмене опытом и обсуждении перспектив развития железнодорожного сектора. Он подчеркнул, что форум также способствует ускорению перехода к более устойчивым и интегрированным транспортным системам.

Члены делегации выразили благодарность за поддержку со стороны ОАЭ в организации форума и высоко оценили современную инфраструктуру и транспортные системы страны.

Во встрече приняли участие ряд шейхов и высокопоставленных государственных деятелей.