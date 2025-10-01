Аль-Нейади переизбран вице-президентом Международной федерации ассоциаций тайского бокса

БАНГКОК, 1 октября 2025 (WAM) -- Международная федерация ассоциаций тайского бокса (IFMA) подтвердила переизбрание Абдуллы Саида Аль-Нейади, президента Азиатской и Арабской федераций тайского бокса и председателя Федерации тайского бокса и кикбоксинга ОАЭ, на пост вице-президента организации.

Кроме того, исполнительный директор Азиатской федерации тайского бокса и член правления Федерации тайского бокса и кикбоксинга ОАЭ Тарек Мохаммед Аль-Мехаири избран членом Исполкома IFMA.

В Федерации тайского бокса и кикбоксинга ОАЭ отметили, что эти назначения отражают ведущую роль ОАЭ в развитии единоборств на региональном и международном уровнях и стали результатом поддержки и внимания руководства страны к спорту и спортсменам.