Президент ОАЭ и премьер-министр Великобритании обсудили двусторонние связи и региональные события

АБУ-ДАБИ, 1 октября 2025 (WAM) -- Президент Объединенных Арабских Эмиратов Его Высочество шейх Мохамед бин Заед Аль Нахайян провел телефонный разговор с премьер-министром Великобритании Кииром Стармером.

В ходе беседы стороны рассмотрели развитие связей между ОАЭ и Великобританией и обсудили пути их укрепления в поддержку целей развития двух стран.

Также были затронуты региональные и международные вопросы, представляющие взаимный интерес, в частности ситуация на Ближнем Востоке. Лидеры подтвердили поддержку всех усилий, направленных на достижение прекращения огня в секторе Газа и обеспечение устойчивых поставок гуманитарной помощи его жителям.

Во время разговора Его Высочество поблагодарил Соединенное Королевство за признание Государства Палестина и подчеркнул, что решение о создании двух государств остается наиболее реалистичным путем для достижения долгосрочной стабильности в регионе в интересах его стран и народов.