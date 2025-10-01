ОАЭ доставили новую партию гуманитарной помощи пострадавшим от землетрясения в Афганистане

КАБУЛ, 1 октября 2025 (WAM) -- В Афганистан прибыла новая партия гуманитарной помощи в рамках воздушно-морского моста, развернутого ОАЭ для поддержки пострадавших от недавнего землетрясения на востоке страны.

С учетом этой поставки общий объем помощи ОАЭ превысил 3 681 тонну продовольствия, медикаментов и предметов первой необходимости.

Совместное командование Министерства обороны продолжает оказывать помощь пострадавшим, включая закупку части грузов на месте для быстрой доставки.

Афганские официальные лица и жители пострадавших районов выразили благодарность руководству и народу ОАЭ за оказанную гуманитарную помощь. Отдельно была отмечена работа полевых команд ОАЭ, обеспечивших оперативную доставку помощи нуждающимся.