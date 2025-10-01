Президент ОАЭ и премьер-министр Ирака обсудили двусторонние связи и региональные события

АБУ-ДАБИ, 1 октября 2025 (WAM) -- Президент Объединенных Арабских Эмиратов Его Высочество шейх Мохамед бин Заед Аль Нахайян и премьер-министр Республики Ирак Мохаммед Шиа Ас-Судани провели встречу в Абу-Даби, в ходе которой рассмотрели пути укрепления двустороннего сотрудничества, особенно в сфере экономики и развития.

Стороны обменялись мнениями по актуальным региональным и международным вопросам, подчеркнув важность продвижения дипломатических инициатив для обеспечения мира, безопасности и стабильности на Ближнем Востоке.

Было отмечено, что признание Государства Палестина является важным шагом для реализации законных устремлений палестинского народа.

Президент ОАЭ и премьер-министр Ирака подтвердили приверженность дальнейшему развитию отношений в интересах обеих стран и согласились наращивать совместные арабские усилия в условиях вызовов, стоящих перед регионом.

Во встрече приняли участие Его Высочество шейх Хамдан бин Мохамед бин Заед Аль Нахайян, заместитель председателя АП по особым делам; шейх Мохаммед бин Хамад бин Тахнун Аль Нахайян, советник президента ОАЭ; генеральный секретарь Высшего совета национальной безопасности Али бин Хаммад Аш-Шамси; посол ОАЭ в Ираке Абдулла Матар Аль-Мазруи, а также ряд высокопоставленных должностных лиц.

Ранее, по прибытии в Абу-Даби, премьер-министр Ирака был встречен наследным принцем Абу-Даби Его Высочеством шейхом Халедом бин Мохамедом бин Заедом Аль Нахайяном и несколькими министрами.