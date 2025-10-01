Саид Аль-Хаджери подтвердил приверженность ОАЭ стабильности и экономическому росту на встрече министров БРИКС

НЬЮ-ЙОРК, 1 октября 2025 (WAM) -- Министр по особым поручениям ОАЭ и шерпа страны в БРИКС Саид Мубарак Аль-Хаджери принял участие во встрече министров иностранных дел объединения, прошедшей 26 сентября на полях 80-й сессии Генеральной Ассамблеи ООН в Нью-Йорке, а также во встрече шерп БРИКС. Он подтвердил приверженность ОАЭ укреплению многостороннего взаимодействия.

Аль-Хаджери подчеркнул стратегическое видение объединения как уникального блока, способного объединять разные позиции, формировать консенсус и вырабатывать согласованные ответы на общие вызовы. Он отметил, что долговременная стабильность достигается через инклюзивный диалог, целенаправленное экономическое сотрудничество и надежное региональное взаимодействие.

ОАЭ подтвердили готовность работать с Индией, которая принимает председательство в БРИКС, и выразили признательность Бразилии за успешное проведение саммита лидеров.

Особое внимание на встрече уделялось углублению сотрудничества в ключевых секторах экономики, включая устойчивую энергетику и развитие экономических связей, которые, как отметил представитель ОАЭ, составляют основу современных конкурентоспособных экономик.