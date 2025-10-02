ОАЭ оказали экстренную помощь пострадавшим от землетрясения на Филиппинах

АБУ-ДАБИ, 2 октября 2025 (WAM) -- Объединенные Арабские Эмираты направили экстренную гуманитарную помощь жителям центральных районов Филиппин, пострадавших от мощного землетрясения.

Груз, доставленный через Агентство международной помощи ОАЭ в координации с местными властями, включает необходимые продовольственные и экстренные поставки и дополняет усилия правительства Филиппин по ликвидации последствий катастрофы.

Председатель агентства д-р Тарек Ахмед Аль-Амери подчеркнул ведущую роль ОАЭ в оказании срочной гуманитарной помощи пострадавшим от природных бедствий и отметил: «ОАЭ стремятся обеспечивать людей предметами первой необходимости в эти трудные времена».

Он добавил, что агентство продолжает реализовывать планы экстренного реагирования в соответствии с гуманитарной стратегией ОАЭ и обязательством страны поддерживать уязвимые сообщества по всему миру.