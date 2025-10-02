ОАЭ решительно осудили теракт в синагоге Манчестера

АБУ-ДАБИ, 2 октября 2025 (WAM) -- Объединенные Арабские Эмираты решительно осудили террористическую атаку на еврейскую синагогу в Манчестере, в результате которой погибли и пострадали мирные жители.

В заявлении Министерства иностранных дел отмечается, что ОАЭ подтверждают свое твердое осуждение этих преступных действий и неизменное неприятие всех форм насилия и терроризма, направленных против гражданского населения.

Министерство выразило соболезнования и сочувствие семьям погибших, а также правительству и народу Великобритании, пожелав скорейшего выздоровления пострадавшим.