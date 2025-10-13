От имени президента ОАЭ шейх Мансур бин Заед принял участие в Саммите мира в Шарм-эш-Шейхе

ШАРМ-ЭШ-ШЕЙХ, 13 октября 2025 (WAM) -- От имени президента Объединенных Арабских Эмиратов Его Высочества шейха Мохамеда бин Заеда Аль Нахайяна вице-президент, заместитель премьер-министра и председатель Администрации Президента ОАЭ Его Высочество шейх Мансур бин Заед Аль Нахайян принял участие в Саммите мира в Шарм-эш-Шейхе, который прошел под сопредседательством президента Египта Абдель Фаттаха ас-Сиси и президента США Дональда Трампа.

Саммит был посвящен укреплению международной поддержки соглашения о прекращении огня в секторе Газа и объединению усилий по достижению мира и стабильности в регионе.

В форуме приняли участие главы государств, премьер-министры, представители правительств, международных и региональных организаций.

В состав делегации ОАЭ вошли заместитель правителя Абу-Даби и советник по национальной безопасности Его Высочество шейх Тахнун бин Заед Аль Нахайян, министр энергетики и инфраструктуры Сухайль бин Мохаммед Аль Мазруи, министр промышленности и передовых технологий доктор Султан бин Ахмед Аль Джабер, министр инвестиций Мохаммед Хассан Аль Сувайди, министр по особым поручениям Халифа Шахин Аль Марар и посол ОАЭ в Египте Хамад Обайд Аль Зааби, а также ряд высокопоставленных чиновников.

По прибытии на саммит шейха Мансура бин Заеда приветствовал президент Египта Абдель Фаттах ас-Сиси, после чего Его Высочество обменялся приветствиями с президентом США Дональдом Трампом.