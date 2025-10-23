ОАЭ выразили солидарность с Угандой в связи с ДТП, повлекшим многочисленные жертвы

АБУ-ДАБИ, 23 октября 2025 (WAM) -- Объединенные Арабские Эмираты выразили солидарность с Республикой Уганда в связи с дорожно-транспортным происшествием с участием двух автобусов на трассе между столицей страны Кампалой и северным городом Гулу, в результате которого погибли и пострадали десятки человек.

В заявлении Министерства иностранных дел отмечается, что ОАЭ выражают искренние соболезнования и сочувствие семьям погибших, а также правительству и народу Уганды в связи с этой трагедией, пожелав скорейшего выздоровления всем пострадавшим.