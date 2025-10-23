ОАЭ осудили одобрение Кнессетом Израиля законопроектов о распространении суверенитета на оккупированный Западный берег

АБУ-ДАБИ, 23 октября 2025 (WAM) -- Объединенные Арабские Эмираты решительно осудили одобрение израильским Кнессетом в предварительном чтении двух законопроектов, предусматривающих распространение израильского суверенитета на оккупированный Западный берег и легализацию контроля над одним из поселений.

В заявлении Министерства иностранных дел отмечается, что этот шаг представляет собой опасную эскалацию и грубое нарушение норм международного права, подрывающее усилия по достижению справедливого и всеобъемлющего мира в регионе.

Министерство вновь подтвердило категорическое неприятие ОАЭ любых односторонних действий, направленных на изменение юридического и исторического статуса оккупированных палестинских территорий, подчеркнув, что любые попытки аннексии Западного берега будут решительно отвергнуты, поскольку подрывают основы решения о создании двух государств.

В документе также подчеркивается важность поддержки региональных и международных усилий по возобновлению мирного процесса и прекращению незаконных практик, а также приверженность ОАЭ принципам мира, справедливости и защите прав палестинского народа.

Министерство призвало международное сообщество выполнить свои юридические и политические обязательства и принять необходимые меры для обеспечения безопасности и стабильности всех народов региона.