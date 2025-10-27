Президент ОАЭ принял правителя Рас-Аль-Хаймы

АБУ-ДАБИ, 27 октября 2025 года (WAM) -- Президент Объединенных Арабских Эмиратов Его Высочество шейх Мохамед бин Заед Аль Нахайян принял Его Высочество шейха Сауда бин Сакра Аль Касими, члена Верховного совета и правителя эмирата Рас-Аль-Хайма, которого сопровождал наследный принц Рас-Аль-Хаймы Его Высочество шейх Мохаммед бин Сауд бин Сакр Аль Касими.

Во время встречи, состоявшейся во дворце Каср Аль-Шати в Абу-Даби, стороны обсудили ряд национальных вопросов, уделив особое внимание усилиям ОАЭ, направленным на расширение возможностей граждан и достижение долгосрочных целей устойчивого развития. Беседа проходила в теплой братской атмосфере, стороны помолились о дальнейшем прогрессе и процветании страны.

Во встрече приняли участие Его Высочество шейх Хамдан бин Заед Аль Нахайян, представитель правителя в регионе Ад-Дафра; Его Высочество шейх Сурур бин Мохаммед Аль Нахайян; Его Высочество генерал-лейтенант шейх Саиф бин Заед Аль Нахайян, заместитель премьер-министра и министр внутренних дел; Его Высочество шейх Хамед бин Заед Аль Нахайян; Его Высочество шейх Хамдан бин Мохаммед бин Заед Аль Нахайян, заместитель председателя Администрации Президента по особым делам; шейх Султан бин Хамдан Аль Нахайян, советник Президента ОАЭ; и шейх Мохаммед бин Хамад бин Тахнун Аль Нахайян, советник Президента ОАЭ, а также ряд шейхов и высокопоставленных должностных лиц.