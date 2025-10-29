Абдулла Аль Хамед встретился с министром информации Сирии

БЕЙРУТ, 29 октября 2025 (WAM) -- Председатель Национального медиаофиса ОАЭ и глава Медиасовета Объединенных Арабских Эмиратов Абдулла бин Мохаммед бин Бути Аль Хамед провёл встречу с министром информации Сирии Хамзой Аль Мустафой на полях 21-го Арабского медиафорума, проходящего в Бейруте под девизом «Медиа и устойчивое развитие: партнеры настоящего — альянс будущего».

Стороны обсудили пути укрепления сотрудничества между ОАЭ и Сирией в медиасфере, в частности в области цифровых медиа, государственной коммуникации и профессиональной подготовки кадров.

Аль Хамед подтвердил приверженность ОАЭ углублению медийного сотрудничества с Сирией, объединению усилий для решения общих вызовов и формированию эффективной стратегии взаимодействия в сфере арабских СМИ.

«Наше партнерство направлено на создание прочной платформы для обмена знаниями и опытом, развитие общих медийных компетенций и укрепление роли СМИ в поддержке устойчивого развития и стабильности», — подчеркнул Аль Хамед.