Центробанк ОАЭ снизил ключевую ставку на 25 базисных пунктов

АБУ-ДАБИ, 29 октября 2025 (WAM) -- Центральный банк Объединенных Арабских Эмиратов объявил о снижении базовой ставки по овернайт-депозитам (ODF) на 25 базисных пунктов — с 4,15% до 3,9%. Решение вступит в силу 30 октября.

Как сообщили в регуляторе, мера принята вслед за решением Федеральной резервной системы США, которая понизила базовую ставку на 25 базисных пунктов.

Центробанк уточнил, что процент по краткосрочным займам для банков сохранен на уровне, превышающем базовую ставку на 50 базисных пунктов.

В Центробанке отметили, что базовая ставка привязана к ставке Федеральной резервной системы США и служит ориентиром для межбанковских процентных ставок в ОАЭ.