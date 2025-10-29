ОАЭ направили в северную часть Газы крупнейший конвой автоцистерн с питьевой водой

ГАЗА, 29 октября 2025 (WAM) -- В рамках гуманитарной операции «Благородный рыцарь 3» Объединенные Арабские Эмираты направили в северную часть Газы крупнейший конвой автоцистерн с водой для поддержки мирных жителей, пострадавших от гуманитарного кризиса и нехватки питьевой воды.

Инициатива направлена на обеспечение доступа к безопасной воде в районах, где инфраструктура и источники водоснабжения были разрушены. Наряду с поставками воды, жителям доставлены продовольственные наборы и другие виды гуманитарной помощи.

Акция проводится в рамках серии гуманитарных инициатив ОАЭ под эгидой операции «Благородный рыцарь 3», отражая приверженность страны гуманитарным принципам и стремление поддержать нуждающихся, обеспечивая им достойные условия жизни.