Министр юстиции ОАЭ принял участие в приеме по случаю Национального дня Турции

АБУ-ДАБИ, 29 октября 2025 (WAM) -- Министр юстиции Объединенных Арабских Эмиратов Абдулла Султан бин Авад Аль Нуайми принял участие в приеме, организованном чрезвычайным и полномочным послом Турецкой Республики в ОАЭ Лютфуллахом Гекташем по случаю Национального дня Турции.

Прием, состоявшийся в Абу-Даби, посетили министр по делам государства Халифа Шахин Аль Марар, представители арабского и зарубежного дипломатического корпуса, аккредитованные в ОАЭ, а также члены турецкой общины.

В своем выступлении посол Турции отметил прочные и исторически сложившиеся отношения между двумя дружественными странами, а также их конструктивное сотрудничество во всех областях, подчеркнув взаимную приверженность дальнейшему развитию партнерства в интересах народов обеих стран.