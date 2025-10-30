Посол ОАЭ встретился с премьер-министром Нигера

НИАМЕЙ, 30 октября 2025 (WAM) -- Нерезидентный посол Объединенных Арабских Эмиратов в Республике Нигер Рашид Саид Аль Шамси встретился с премьер-министром Нигера Али Махаманом Ламином Зейном в резиденции премьер-министра в столице страны, Ниамее.

Аль Шамси передал премьер-министру Зейну приветствия Его Высочества шейха Мохаммеда бин Рашида Аль Мактума, вице-президента, премьер-министра ОАЭ и правителя Дубая, Его Высочества шейха Мансура бин Заеда Аль Нахайяна, вице-президента, заместителя премьер-министра и председателя Администрации Президента, а также Его Высочества шейха Абдуллы бин Заеда Аль Нахайяна, заместителя премьер-министра и министра иностранных дел, выразив их пожелания дальнейшего прогресса и процветания Республике Нигер.

В свою очередь премьер-министр Али Махаман Ламин Зейн передал приветствия Его Высочеству шейху Мохаммеду бин Рашиду Аль Мактуму, Его Высочеству шейху Мансуру бин Заеду Аль Нахайяну и Его Высочеству шейху Абдулле бин Заеду Аль Нахайяну, выразив наилучшие пожелания дальнейшего успеха и процветания правительству и народу Объединенных Арабских Эмиратов.

Стороны обсудили пути укрепления двусторонних отношений между ОАЭ и Республикой Нигер, а также расширения сотрудничества в областях, представляющих взаимный интерес.