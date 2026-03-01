В порту Джебель-Али пожар после падения обломков; возгорание локализуют, пострадавших нет

ДУБАЙ, 1 марта 2026 года (WAM) -- Власти Дубая подтвердили, что обломки, образовавшиеся при воздушном перехвате, упали на один из причалов порта Джебель-Али и вызвали пожар. Подразделения Гражданской обороны Дубая оперативно прибыли на место и продолжают работы по полной ликвидации возгорания. О пострадавших не сообщается, заявили в Медиа-офисе Дубая.

Власти призвали не распространять старое видео пожара в порту Джебель-Али от 7 июля 2021 года.

Дополнительные сведения будут предоставляться по мере их поступления, добавили в ведомстве.