Обломки перехваченного беспилотника упали на фасад здания Etihad Towers в Абу-Даби

АБУ-ДАБИ, 1 марта 2026 года (WAM) -- Власти Абу-Даби сообщили, что обломки беспилотника, перехваченного средствами ПВО, упали на фасад одного из зданий комплекса Etihad Towers.

По данным властей, женщина и ее ребенок получили легкие травмы. Сообщается о небольшом материальном ущербе.

В Управлении по делам СМИ Абу-Даби уточнили, что звуки, которые были слышны на территории эмирата, связаны с успешными операциями по перехвату. Ведомство призвало общественность не распространять слухи и вводящую в заблуждение информацию и получать сведения исключительно из официальных источников, подчеркнув, что о развитии ситуации будет сообщаться по мере поступления данных.