Силы ПВО ОАЭ перехватили 165 баллистических и две крылатые ракеты, а также 541 беспилотник с начала иранской атаки

АБУ-ДАБИ, 1 марта 2026 года (WAM) -- Министерство обороны ОАЭ сообщило, что военно-воздушные силы и силы противовоздушной обороны страны с начала иранской атаки зафиксировали 165 баллистических ракет, две крылатые ракеты и 541 иранский беспилотник.

В ведомстве уточнили, что утром на второй день атаки были уничтожены 20 баллистических ракет, еще восемь упали в море. Также уничтожены две крылатые ракеты и 311 беспилотников. При этом 21 беспилотник достиг гражданских целей. Министерство подтвердило способность ВВС и ПВО ОАЭ противодействовать различным угрозам.

В Минобороны пояснили, что с начала иранской атаки 28 февраля 2026 года были зафиксированы 165 баллистических ракет, запущенных из Ирана в направлении ОАЭ. Из них 152 были уничтожены, 13 упали в море. Также были зафиксированы и уничтожены две крылатые ракеты.

Всего зафиксирован 541 иранский беспилотник: 506 были перехвачены и уничтожены, 35 упали на территории ОАЭ, что привело к материальному ущербу. В результате инцидентов погибли три человека — граждане Пакистана, Непала и Бангладеш. Кроме того, легкие травмы получили 58 человек, в том числе граждане ОАЭ, Египта, Эфиопии, Филиппин, Пакистана, Ирана, Индии, Бангладеш, Шри-Ланки, Азербайджана, Йемена, Уганды, Эритреи, Ливана и Афганистана.

Министерство отметило, что в разных районах страны в результате работы систем ПВО по перехвату баллистических ракет и беспилотников падали обломки. Это привело к повреждениям ряда гражданских объектов; ущерб оценивается как незначительный и умеренный.

В ведомстве заявили о полной готовности реагировать на любые угрозы и подчеркнули, что безопасность граждан, жителей и посетителей остается безусловным приоритетом.