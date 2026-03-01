Минобороны ОАЭ отреагировало на атаку на военную базу «Ас-Салам»

АБУ-ДАБИ, 1 марта 2026 года (WAM) --Министерство обороны ОАЭ сообщило, что специализированные команды отреагировали на инцидент, произошедший после атаки двух иранских беспилотников на склад на военно-морской базе «Аль-Салам» в Абу-Даби. В результате атаки возник пожар в двух контейнерах, где хранились материалы общего назначения. Пострадавших нет.

В ведомстве решительно осудили атаку, назвав ее «вопиющим актом агрессии» и «грубым нарушением национального суверенитета и международного права». Министерство подчеркнуло, что ОАЭ сохраняют за собой полное право ответить на эскалацию и принять все необходимые меры для защиты своей территории, граждан и жителей таким образом, чтобы обеспечить суверенитет, безопасность и стабильность страны, а также защитить ее национальные интересы и потенциал.

Минобороны ОАЭ заявило о готовности противодействовать угрозам и пресекать любые действия, направленные на подрыв безопасности и стабильности страны. В ведомстве добавили, что безопасность граждан, жителей и посетителей является безусловным приоритетом.