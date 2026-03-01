Хамдан бин Мохаммед провел телефонный разговор с катарским министром по делам обороны

ДУБАЙ, 1 марта 2026 года (WAM) -- Наследный принц Дубая, заместитель премьер-министра и министр обороны ОАЭ Его Высочество шейх Хамдан бин Мохаммед бин Рашид Аль Мактум провел телефонный разговор с заместителем премьер-министра и министром по делам обороны Государства Катар шейхом Саудом бин Абдельрахманом бин Хассаном бин Али Аль Тани.

В ходе беседы стороны обсудили последние события, связанные с текущей ситуацией, и обменялись мнениями по ряду региональных и международных вопросов.

Стороны подчеркнули важность продолжения координации и консультаций, способствующих укреплению безопасности и стабильности в регионе и защите общих интересов двух братских стран.