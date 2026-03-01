Хамдан бин Мохаммед провел телефонный разговор с министром обороны Кувейта

ДУБАЙ, 1 марта 2026 года (WAM) -- Наследный принц Дубая, заместитель премьер-министра и министр обороны ОАЭ Его Высочество шейх Хамдан бин Мохаммед бин Рашид Аль Мактум провел телефонный разговор с министром обороны Государства Кувейт шейхом Абдуллой Али Абдуллой Аль Салемом Аль Сабахом.

В ходе беседы стороны обсудили последние события в регионе и подчеркнули важность сотрудничества и укрепления координации между двумя странами в интересах региональной безопасности и стабильности, а также для защиты общих интересов.