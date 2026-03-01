ОАЭ объявили о закрытии посольства в Тегеране и отзыве посла, осудив иранские ракетные удары

АБУ-ДАБИ, 1 марта 2026 года (WAM) -- Объединенные Арабские Эмираты объявили о закрытии своего посольства в Тегеране и отзыве посла в Исламской Республике Иран, а также всех сотрудников дипломатической миссии, в ответ на иранские ракетные удары, нацеленные на территорию ОАЭ.

В сообщении отмечается, что эти враждебные атаки на гражданские объекты, включая жилые районы, аэропорты, порты и объекты сферы услуг, поставили под угрозу мирных жителей. Данные действия, по оценке эмиратской стороны, являются серьезной и безответственной эскалацией и представляют собой грубое нарушение национального суверенитета, а также явное нарушение норм международного права и Устава ООН.

Министерство иностранных дел ОАЭ (MoFA) заявило, что данное решение отражает твердую и неизменную позицию страны в отношении любых актов агрессии, угрожающих ее безопасности и суверенитету.

В ведомстве подчеркнули, что шаг предпринят на фоне продолжающихся враждебных и провокационных действий, которые подрывают усилия по деэскалации и ведут регион по крайне опасной траектории, угрожающей региональному и международному миру и стабильности, а также энергетической безопасности и устойчивости мировой экономики.