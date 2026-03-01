Президент ОАЭ провел телефонный разговор с премьер-министром Индии по вопросам региональной повестки

АБУ-ДАБИ, 1 марта 2026 года (WAM) -- Президент Объединенных Арабских Эмиратов Его Высочество шейх Мохамед бин Заед Аль Нахайян сегодня провел телефонный разговор с премьер-министром Республики Индия Нарендрой Моди. В ходе беседы стороны обсудили развитие ситуации в регионе и серьезную военную эскалацию, подрывающую региональную безопасность и стабильность.

Премьер-министр Индии подтвердил неприятие Индией иранских атак по территории ОАЭ и выразил солидарность с ОАЭ в предпринимаемых мерах по защите суверенитета, обеспечению безопасности и защите граждан. Его Высочество выразил благодарность премьер-министру Индии за поддержку ОАЭ.

Оба лидера подчеркнули необходимость недопущения дальнейшей эскалации, а также важность приоритета диалога и дипломатии при урегулировании разногласий и нерешенных вопросов в целях сохранения региональной безопасности и стабильности и предотвращения дальнейшего ухудшения ситуации.