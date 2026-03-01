ОАЭ осудили иранскую атаку на Султанат Оман

АБУ-ДАБИ, 1 марта 2026 года (WAM) -- Объединенные Арабские Эмираты самым решительным образом осудили иранские атаки, направленные против Султаната Оман. В ОАЭ заявили, что рассматривают эти враждебные действия как серьезную эскалацию, грубое нарушение суверенитета государства и прямую угрозу региональной безопасности и стабильности.

В заявлении Министерство иностранных дел ОАЭ (MoFA) подчеркнуло, что распространение атак на другие страны является неприемлемым и подлежит осуждению в соответствии со всеми правовыми и политическими нормами. В ведомстве отметили, что такие действия представляют собой серьезную эскалацию, подрывают усилия по деэскалации и усиливают напряженность в регионе.