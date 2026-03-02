Аэропорты Дубая объявили о частичном возобновлении полетов

ДУБАЙ, 2 марта 2026 года (WAM) -- Компания Dubai Airports сообщила, что с вечера понедельника, 2 марта 2026 года, аэропорты эмирата возобновят работу в ограниченном режиме. Из Международного аэропорта Дубая (DXB) и аэропорта Dubai World Central Al Maktoum International (DWC) будет выполняться лишь ограниченное число рейсов.

В медиаофисе правительства Дубая уточнили, что пассажирам не следует направляться в аэропорт до тех пор, пока авиакомпания не свяжется с ними напрямую и не подтвердит время вылета.

Авиакомпания Emirates в понедельник подтвердила, что с вечера того же дня начнет выполнять ограниченное количество рейсов.

«В приоритетном порядке мы обслуживаем пассажиров с более ранними бронированиями, а те, кого пересадили на эти ограниченные рейсы, получат прямое уведомление от Emirates», — говорится в заявлении Emirates.

Перевозчик отметил, что все остальные рейсы остаются приостановленными до дальнейшего уведомления.