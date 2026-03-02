Минобороны ОАЭ: силы ПВО перехватили 9 баллистических ракет, 6 крылатых ракет и 148 беспилотников

АБУ-ДАБИ, 2 марта 2026 года (WAM) -- Министерство обороны сообщило, что системы противовоздушной обороны ОАЭ сегодня успешно перехватили 9 баллистических ракет, 6 крылатых ракет и 148 беспилотников. В результате инцидентов 10 человек получили легкие ранения.

В ведомстве уточнили, что с начала явной иранской агрессии в направлении страны было запущено 174 баллистические ракеты, из которых 161 уничтожена, а 13 упали в море. Кроме того, были обнаружены 689 иранских беспилотников: 645 из них перехвачены, 44 упали на территории страны. Также были уничтожены 8 крылатых ракет, что привело к сопутствующему материальному ущербу.

В результате произошедшего погибли три человека — граждане Пакистана, Непала и Бангладеш. Легкие ранения получили 68 человек — граждане ОАЭ, Египта, Эфиопии, Филиппин, Пакистана, Ирана, Индии, Бангладеш, Шри-Ланки, Азербайджана, Йемена, Уганды, Эритреи, Ливана и Афганистана.

Министерство отметило, что звуки, которые слышны в различных районах страны, связаны с работой систем ПВО по перехвату баллистических ракет, а также с действиями истребителей, перехватывающих беспилотники и крылатые ракеты. В результате перехватов был причинен незначительный и умеренный материальный ущерб ряду гражданских объектов.

В ведомстве решительно осудили военные удары, назвав их вопиющим актом агрессии и грубым нарушением национального суверенитета и норм международного права. Подчеркивается, что государство оставляет за собой полное право ответить на данную эскалацию и принять все необходимые меры для защиты своей территории, граждан и резидентов таким образом, чтобы обеспечить сохранение суверенитета, безопасности и стабильности, а также защиту национальных интересов и потенциала страны.

В ведомстве заявили о полной готовности реагировать на любые угрозы и подчеркнули, что безопасность граждан, жителей и посетителей остается безусловным приоритетом.

Министерство призвало общественность получать информацию исключительно из официальных государственных источников и воздерживаться от распространения слухов и непроверенных сведений.