Совместное заявление с осуждением ракетных и беспилотных атак Ирана в регионе

АБУ-ДАБИ, 2 марта 2026 года (WAM) -- Объединенные Арабские Эмираты, Государство Катар, Королевство Саудовская Аравия, Королевство Бахрейн, Хашимитское Королевство Иордания, Государство Кувейт и Соединенные Штаты решительно осудили неизбирательные и безответственные ракетные и беспилотные атаки Исламской Республики Иран по суверенным территориям стран региона, включая ОАЭ, Бахрейн, Иорданию, Кувейт, Оман, Катар, Саудовскую Аравию и Ирак, в том числе Курдистанский регион Ирака.

В заявлении отмечается, что эти ничем не оправданные удары были нанесены по суверенной территории государств, создали угрозу для гражданского населения и привели к повреждению объектов гражданской инфраструктуры.

Действия Ирана названы опасной эскалацией, нарушающей суверенитет сразу нескольких государств и угрожающей региональной стабильности. Подчеркивается, что атаки на гражданских лиц, а также на страны, не участвующие в боевых действиях, являются безрассудными и дестабилизирующими.

Стороны заявили о единстве в защите своих граждан, суверенитета и территориальной целостности, подтвердив право на самооборону в ответ на эти атаки. Они также отметили приверженность обеспечению региональной безопасности и дали высокую оценку эффективному сотрудничеству в сфере противовоздушной и противоракетной обороны, благодаря которому удалось предотвратить значительно большие человеческие жертвы и разрушения.