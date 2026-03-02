Саудовская Аравия осудила иранские атаки на страны ССАГЗ и Иорданию на сессии Совета ООН по правам человека

ЖЕНЕВА, 2 марта 2026 года (WAM) -- Королевство Саудовская Аравия от имени Арабской группы решительно осудило иранские атаки на Государство Катар, Королевство Бахрейн, Государство Кувейт, Объединенные Арабские Эмираты, Хашимитское Королевство Иордания, Королевство Саудовская Аравия и Султанат Оман, подчеркнув, что эти нападения представляют собой грубое нарушение международного права, явное нарушение Устава Организации Объединенных Наций и прямое посягательство на суверенитет и территориальную целостность государств.

Осуждение прозвучало в заявлении, с которым от имени Арабской группы выступил постоянный представитель Саудовской Аравии при ООН в Женеве Абдулмохсен Маджид бин Хутайла, в рамках общих прений по пункту 2 повестки дня 61-й сессии Совета ООН по правам человека в Женеве.

В заявлении, распространенном Саудовским агентством печати (SPA), Королевство подчеркнуло, что эти атаки являются серьезным нарушением международного гуманитарного права и международного права в области прав человека и угрожают региональной стабильности, а также международному миру и безопасности.

Отмечается, что эти атаки произошли в момент, когда арабские государства прилагали активные усилия по посредничеству, деэскалации и приоритизации политических решений и диалога. В этой связи подобная эскалация названа неоправданной и подрывающей усилия по обеспечению безопасности и стабильности.

Королевство выразило полную солидарность с арабскими государствами, которые подверглись атакам, и подтвердило их неотъемлемое право на самооборону в соответствии с международным правом и Уставом Организации Объединенных Наций, а также право принимать необходимые меры для защиты своих народов и обеспечения безопасности.