ОАЭ осудили иранские атаки и заявили о праве на ответ в Совете ООН по правам человека

ЖЕНЕВА, 3 марта 2026 года (WAM) -- Объединенные Арабские Эмираты подтвердили, что сохраняют за собой полное и законное право ответить на иранские атаки в соответствии с международным правом для защиты суверенитета, безопасности и территориальной целостности страны.

Об этом говорится в заявлении, с которым выступила заместитель постоянного представителя ОАЭ при Организации Объединенных Наций и других международных организациях в Женеве Шахад Матар в ходе участия страны в сессии Совета ООН по правам человека.

Матар отметила, что с 28 февраля ОАЭ подвергаются иранским атакам с применением баллистических ракет и беспилотников, нацеленным на гражданских лиц и объекты гражданской инфраструктуры, в результате чего погибли три мирных жителя и 58 человек получили ранения.

Она подчеркнула, что эта вопиющая агрессия представляет собой грубое нарушение суверенитета государства и свидетельствует о полном пренебрежении принципами международного права и Уставом ООН.

Матар вновь заявила о категорическом неприятии использования территории ОАЭ в качестве площадки для сведения счетов или расширения конфликтов. Она также решительно осудила атаки на государства ССАГЗ и арабские страны региона, подтвердив полную солидарность с братскими государствами.

Матар призвала к сдержанности и приверженности диалогу и дипломатическим решениям как оптимальному пути обеспечения региональной безопасности.

В завершение она отметила, что в ОАЭ проживают представители более чем 200 национальностей, многие из которых представлены в Совете ООН по правам человека. Она подчеркнула, что атака была направлена не только против ОАЭ, но и против самих международных принципов, и призвала рассматривать ее именно в этом контексте.