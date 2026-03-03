Президент ОАЭ принял телефонный звонок от президента Косово, осудившей иранские атаки

АБУ-ДАБИ, 3 марта 2026 года (WAM) -- Президент ОАЭ Его Высочество шейх Мохамед бин Заид Аль Нахайян сегодня принял телефонный звонок от президента Республики Косово Вьосы Османи-Садриу. В ходе беседы она осудила вопиющие иранские атаки, направленные против ОАЭ и других стран региона.

Президент Косово подтвердила солидарность с ОАЭ и поддержку всех мер, предпринимаемых Эмиратами для защиты суверенитета, безопасности и территориальной целостности страны, а также для обеспечения безопасности населения.

Его Высочество поблагодарил президента Османи-Садриу за поддержку со стороны Косово.

Стороны также обсудили серьезное развитие военно-политической ситуации и обстановки в сфере безопасности в регионе на фоне нарастающей эскалации, а также ее влияние на региональный и международный мир и стабильность. Они подчеркнули необходимость немедленного прекращения военной эскалации и возвращения к диалогу и политическим решениям, чтобы предотвратить дальнейшую дестабилизацию в регионе.