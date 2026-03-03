Президент ОАЭ принял телефонный звонок от президента Мозамбика, подтвердившего солидарность после иранских атак

АБУ-ДАБИ, 3 марта 2026 года (WAM) -- Президент ОАЭ Его Высочество шейх Мохамед бин Заед Аль Нахайян сегодня принял телефонный звонок от президента Республики Мозамбик Даниэла Шапу. Стороны обсудили серьезную военную эскалацию в регионе и ее последствия для безопасности и стабильности.

В ходе разговора президент Шапу осудил вопиющие иранские атаки, направленные против территории ОАЭ и ряда других стран, и подтвердил солидарность Мозамбика с Эмиратами, выразив поддержку всем мерам, которые ОАЭ предпринимают для защиты своей территории и населения.

Его Высочество поблагодарил президента Шапу за поддержку со стороны Мозамбика.

Стороны подчеркнули необходимость немедленного прекращения военной эскалации в регионе и возвращения к диалогу и политическим решениям. Они также подчеркнули важность недопущения расширения конфликта, учитывая серьезную угрозу для регионального мира и безопасности.